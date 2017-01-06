В Мексике сократят зарплаты госслужащих В стране протестуют из-за роста цен на бензин

Власти Мексики объявили о сокращении зарплат госслужащих высшего звена из-за массовых протестов. Об этом сообщил в пятницу президент страны Энрике Пенья Ньето в своем обращении к нации.

«Первое, что мы сделали перед принятием этой меры (увеличением цены бензина), — это почти на 190 миллиардов песо (8,9 миллиарда долларов) сократили расходы самого правительства республики, кроме того, с первого квартала этого года на 10% будет сокращена зарплата высшего звена руководства федеральных министерств и ведомств страны», — заявил Ньето. Он добавил, что цены выросли не из-за желания властей получить средства налогоплательщиков, а из-за неблагоприятной экономической ситуации.

Напомним, несколько дней назад в стране начались массовые протесты и грабежи из-за роста цен на бензин. С 1 января цены выросли на 20%. С начала протестов было разграблено около 370 торговых точек. Погиб один сотрудник полиции, более 60 человек были задержаны.