Все новости

06.01.17 / 09:12 Новости / Россия и мир / Экономика

В Мексике сократят зарплаты госслужащих

В стране протестуют из-за роста цен на бензин

флаг мексикиВласти Мексики объявили о сокращении зарплат госслужащих высшего звена из-за массовых протестов. Об этом сообщил в пятницу президент страны Энрике Пенья Ньето в своем обращении к нации.

«Первое, что мы сделали перед принятием этой меры (увеличением цены бензина), — это почти на 190 миллиардов песо (8,9 миллиарда долларов) сократили расходы самого правительства республики, кроме того, с первого квартала этого года на 10% будет сокращена зарплата высшего звена руководства федеральных министерств и ведомств страны», — заявил Ньето. Он добавил, что цены выросли не из-за желания властей получить средства налогоплательщиков, а из-за неблагоприятной экономической ситуации.

Напомним, несколько дней назад в стране начались массовые протесты и грабежи из-за роста цен на бензин. С 1 января цены выросли на 20%. С начала протестов было разграблено около 370 торговых точек. Погиб один сотрудник полиции, более 60 человек были задержаны.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016