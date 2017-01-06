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06.01.17 / 07:48 Новости / Политика / Россия и мир

Япония отозвала посла из Южной Кореи

Из-за памятника "женщинам для утешения"

rrnews.ru японияЯпония временно отзывает своего посла из Южной Кореи из-за символического памятника так называемым «женщинам для утешения», установленного в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии. Об этом сообщает в пятницу France Presse.

Памятник установили в конце декабря. Он установлен в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба «женщин для утешения»около $8,6 млн.

«Правительство Японии находит эту ситуацию достойной сожаления в крайней степени», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Он также сказал, что Япония заморозит экономических переговоров между государствами.

Добавим, «женщины для утешения» — принудительная форма проституции, для нужд японской армии в странах Юго-Восточной армии в военное время. Японское правительство, тем не менее, настаивает, что никаких документальных свидетельств подобного принуждения не было найдено.

 

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