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06.01.17 / 15:53 Новости / Россия и мир / Финансы

Японская Sumitomo Rubber купит британского поставщика шин за $265 млн

В рамках расширения бизнеса в Европе

Micheldever Tyre Services Японская компания Sumitomo Rubber купит ведущего поставщика шин Великобритании Micheldever Tyre Services за 2515 млн фунтов стерлингов ($265 млн). Производитель из Японии сообщил об этом накануне.

Покупка проходит в рамках программы Sumitomo Rubber по расширению присутствия в Европе и Северной Америке. Micheldever поставляет шины 6 тыс. ритейлеров, а также владеет почти 100 розничных магазинов под брендом Protyre.

Отметим, компания Sumitomo Rubber основана в 1909 году в Японии. Помимо автомобильных шин выпускает также мячи для гольфа, теннисные шарики и другую продукцию. Число сотрудников организации превышает 5 тыс. человек.

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