Японская Sumitomo Rubber купит британского поставщика шин за $265 млн В рамках расширения бизнеса в Европе

Японская компания Sumitomo Rubber купит ведущего поставщика шин Великобритании Micheldever Tyre Services за 2515 млн фунтов стерлингов ($265 млн). Производитель из Японии сообщил об этом накануне.

Покупка проходит в рамках программы Sumitomo Rubber по расширению присутствия в Европе и Северной Америке. Micheldever поставляет шины 6 тыс. ритейлеров, а также владеет почти 100 розничных магазинов под брендом Protyre.

Отметим, компания Sumitomo Rubber основана в 1909 году в Японии. Помимо автомобильных шин выпускает также мячи для гольфа, теннисные шарики и другую продукцию. Число сотрудников организации превышает 5 тыс. человек.