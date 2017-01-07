Контрразведка Германии уличила российских хакеров в атаке на ОБСЕ Она схожа с атакой 2015 года

Германское ведомство по охране конституции (выполняет функции контрразведки) полагает, что за атакой на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могут стоять российские хакеры. Об этом заявил глава ведомства Ханс-Георг Маассен, передает в субботу телеканал DPA.

По словам Маасена, инфраструктура атаки на ОБСЕ «является такой же, как и при кампании APT28», во время которой в 2015 году произошло кибернападение на Бундестаг. В этом случае уже есть доказательства, которые указывают на источники из России, отметил глава ведомства.

Напомним, хакерская атака на компьютеры ОБСЕ произошла в начале ноября 2016 года. Однако о ней стало известно только в конце декабря. В самой Организации заявили, что информационная целостность систем нарушена не была.