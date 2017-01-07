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07.01.17 / 06:29 Новости / Политика / Россия и мир

Хиллари Клинтон может побороться за кресло мэра Нью-Йорка – СМИ

Об этом говорят источники в Демпартии США

Хиллари КлинтонБывший госсекретарь США Хиллари Клинтон может поучаствовать в выборах мэра Нью-Йорка в октябре 2017 года. Об этом в субботу пишет американская пресса со ссылкой на источники в Демократической партии.

О возможном участии в мэрских выборах сама Клинтон пока заявила лишь в частной беседе, уточнил источник газеты New York Daily. Множество сторонников Демпартии неоднократно просили Клинтон бросить вызов нынешнему главе Нью-Йорка, после отказа мэра-демократа поддержать госсекретаря на президентских выборах.

Напомним, в ноябре 2016 года Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы Дональду Трампу. Несмотря на отставание во всенародном голосовании, кандидату от республиканцев удалось получить 307 голосов выборщиков от штатов – против 227 голосов у Клинтон.

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