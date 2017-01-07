Huawei намерен выпускать телефоны с искусственным интеллектом Предполагается, что он фактически станет роботом

Huawei намерен выпускать телефоны с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава коммерческого подразделения крупнейшего китайского производителя смартфонов Ричард Юй, передает агентство «Синьхуа».

«Такой «интеллектуальный» телефон будущего фактически будет роботом с высокой производительностью, правда, без рук и ног», — сказал Юй. Он пояснил, что гаджет сможет специальным образом обрабатывать и распознавать динамические изображения окружающей действительности.

Отметим, по итогам 2015 года Huawei стала третьим ведущим производителем смартфонов в мире после Samsung и Apple. За 2016 год компания продала более 139 млн мобильных устройств. На российском рынке компания входит в четверку наиболее популярных смартфонов вместе с Lenovo, Alcatel и ZTE.