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07.01.17 / 16:46 Новости / Россия и мир

Huawei намерен выпускать телефоны с искусственным интеллектом

Предполагается, что он фактически станет роботом

Huawei намерен выпускать телефоныHuawei намерен выпускать телефоны с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава коммерческого подразделения крупнейшего китайского производителя смартфонов Ричард Юй, передает агентство «Синьхуа».

«Такой «интеллектуальный» телефон будущего фактически будет роботом с высокой производительностью, правда, без рук и ног», — сказал Юй. Он пояснил, что гаджет сможет специальным образом обрабатывать и распознавать динамические изображения окружающей действительности.

Отметим, по итогам 2015 года Huawei стала третьим ведущим производителем смартфонов в мире после Samsung и Apple. За 2016 год компания продала более 139 млн мобильных устройств. На российском рынке компания входит в четверку наиболее популярных смартфонов вместе с Lenovo, Alcatel и ZTE.

По материалам: tass.ru
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