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07.01.17 / 17:57 Новости / Россия и мир

Ливан хочет купить у России вооружение на $500 млн

Танки и ракетные установки

Ливан хочет купитьЛиван хочет купить у России вооружение более чем на $500 млн. Об этом в субботу сообщил госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

Средства Ливан намерен потратить на российское оружие, а также танки и ракетные установки. Раффуль отметил, что у его страны и России общая стратегическая задача – борьба с терроризмом.

Отметим, ранее об интересе к российскому вооружению сообщал посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар. По его словам, Бейрут попросил у Москвы ракетные комплексы «Корнет», пушки и танки Т-72. За счет этого государство планировало укрепить армию в борьбе с терроризмом.

По материалам: ria.ru
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