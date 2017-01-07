Ливан хочет купить у России вооружение на $500 млн Танки и ракетные установки

Ливан хочет купить у России вооружение более чем на $500 млн. Об этом в субботу сообщил госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

Средства Ливан намерен потратить на российское оружие, а также танки и ракетные установки. Раффуль отметил, что у его страны и России общая стратегическая задача – борьба с терроризмом.

Отметим, ранее об интересе к российскому вооружению сообщал посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар. По его словам, Бейрут попросил у Москвы ракетные комплексы «Корнет», пушки и танки Т-72. За счет этого государство планировало укрепить армию в борьбе с терроризмом.