Все новости

07.01.17 / 08:27 Новости / Общество / Россия и мир

Полиция Флориды сообщила о 37 пострадавших после стрельбы в аэропорту

Стрелок с автоматом спровоцировал панику и давку в терминале

стрельба полиция сша даллас ryb.ruВ результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл 37 человек получили травмы в давке. Об этом в пятницу сообщил офис окружного шерифа штата Флорида.

По последним данным, от рук стрелка погибли пять человек, еще восемь получили ранения разной тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, сообщается в микроблоге окружного шерифа.

Напомним, мужчина расстрелял толпу пассажиров в терминале из автоматического оружия. Во Флориду он прилетел с Аляски. Штурмовую винтовку стрелок привез с собой и достал из сумки в зоне получения багажа.

Журналисты уже назвали имя стрелка – Эстебан Сантьяго, бывший военнослужащий Национальной гвардии, проходивший службу в Ираке и на Аляске. По сообщениям прессы, он проходил лечение в психиатрической клинике. Врачи поставили ему диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016