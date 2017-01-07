Полиция Флориды сообщила о 37 пострадавших после стрельбы в аэропорту Стрелок с автоматом спровоцировал панику и давку в терминале

В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл 37 человек получили травмы в давке. Об этом в пятницу сообщил офис окружного шерифа штата Флорида.

По последним данным, от рук стрелка погибли пять человек, еще восемь получили ранения разной тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, сообщается в микроблоге окружного шерифа.

Напомним, мужчина расстрелял толпу пассажиров в терминале из автоматического оружия. Во Флориду он прилетел с Аляски. Штурмовую винтовку стрелок привез с собой и достал из сумки в зоне получения багажа.

Журналисты уже назвали имя стрелка – Эстебан Сантьяго, бывший военнослужащий Национальной гвардии, проходивший службу в Ираке и на Аляске. По сообщениям прессы, он проходил лечение в психиатрической клинике. Врачи поставили ему диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».