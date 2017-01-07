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07.01.17 / 12:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин посоветовал ЦБ снизить кредитные ставки для субъектов РФ

До 1 марта

деньги валюта монеты доллар евро курсПрезидент Владимир Путин порекомендовал Центробанку рассмотреть ставки по кредитам для субъектов России и принять меры по их снижению. Кремль сообщил об этом в субботу.

Срок исполнения – до 1 марта текущего года. За принятие мер несет ответственность глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Отметим, дефицит бюджета России на 2017 год предусматривается на уровне 3,2% ВВП. Доходы должны составить около 13,49 трлн рублей, расходы – 16,24 трлн рублей. При этом в 2018 году дефицит планируется на уровне 2,2% ВВП, в 2019 году – 1,2% ВВП.

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