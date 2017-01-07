Все новости

07.01.17 / 10:51 Новости / Общество / Россия и мир

Путин поздравил россиян с Рождеством

И рассказал о роли церкви

путин церковьПрезидент Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым. Кремль сообщил об этом в субботу.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — говорится в президентском поздравлении.

Путин отметил «поистине уникальную роль» Русской православной церкви в возрождении моральных ценностей, в просвещении и благотворительности. Жителям России президент пожелал здоровья, успехов и благополучия.

Отметим, ежегодно православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января. В Русской православной церкви насчитывается свыше 30 тыс. храмов и 800 монастырей, расположенных почти в 70 странах. В этот день праздничные мероприятия проводят Сербская, Иерусалимская и Грузинская церкви, а также афонские монастыри.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016