Путин поздравил россиян с Рождеством И рассказал о роли церкви

Президент Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым. Кремль сообщил об этом в субботу.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — говорится в президентском поздравлении.

Путин отметил «поистине уникальную роль» Русской православной церкви в возрождении моральных ценностей, в просвещении и благотворительности. Жителям России президент пожелал здоровья, успехов и благополучия.

Отметим, ежегодно православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января. В Русской православной церкви насчитывается свыше 30 тыс. храмов и 800 монастырей, расположенных почти в 70 странах. В этот день праздничные мероприятия проводят Сербская, Иерусалимская и Грузинская церкви, а также афонские монастыри.