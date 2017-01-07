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07.01.17 / 04:08 Новости / Политика / Россия и мир

Россия добилась успехов в борьбе с ИГ — Керри

Госсекретарь США признал российский вклад в сдерживании международного терроризма

Фото joinfo.ua

Фото joinfo.ua

Участие России в военных действиях в Сирии помогло предотвратить захват страны террористами. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Джон Керри.

Россия и Иран вступили в сирийскую кампанию из соображений необходимости помощи Башару Асаду. В противном случае экстремисты могли захватить всю страну, заявил Керри в интервью телеканалу NBC. Также госсекретарь США признал, что Россия добилась успехов в противодействии боевикам «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ).

Напомним, Россия участвует в военной операции в Сирии с августа 2015 года по личной просьбе Асада. Представители Белого дома неоднократно обвиняли Россию в нанесении авиаударов по позициям повстанцев, противостоящих правительственным войскам. Минобороны отвергало все обвинения, заявляя, что целями российских военных являются только подконтрольные террористам объекты инфраструктуры.

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