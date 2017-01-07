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07.01.17 / 11:23 Новости / Россия и мир

Савченко пообещала опубликовать списки украинских военнопленных

И пропавших без вести

Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Надежда Савченко пообещала в скором времени опубликовать списки украинских военнопленных. Об этом она сообщила в субботу в Facebook.

Также она обещает представить списки пропавших без вести. Информацию о них она получила во время встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой народной республики Александром Захарченко и Луганской народной республики Игорем Плотницким в Минске.

«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена я опубликую в ближайшее время», — написала Савченко.

Напомним, встреча Савченко с лидерами ДНР и ЛНР прошла 7 декабря 2016 года. По словам депутата, основной целью встречи стало решение вопроса об обмене пленными.

Вскоре после этого она покинула партию «Батькивщина». Савченко решила заняться самостоятельной политической карьерой и создать партию «Руна».

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