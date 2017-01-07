Страны ОПЕК начали снижать добычу нефти С ноября объем нефтедобычи снизился на почти 500 тыс баррелей

Саудовская Аравия и другие страны-участники ОПЕК снизили объем добычи нефти на 486 тыс баррелей в сутки. На начало января суточный объем нефтедобычи составил 10,06 млн баррелей, пишет в пятницу портал РБК, ссылаясь на Wall Street Journal.

Снижение объемов нефтедобычи произошло в рамках договоренностей, достигнутых в конце ноября 2016 года. Тогда нефтедобывающие страны обязались снизить суточную добычу на 1,2 млн баррелей, чтобы она составила не более 32,5 млн в сутки.

К соглашению картеля примкнули 11 стран, взявшие обязательства снизить объем суточной добычи нефти на 0,6 млн баррелей. Из них половину – 0,3 млн – взяла на себя Россия.

Напомним, в январе стоимость барреля нефти марки Brent превысила 57 долларов.