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07.01.17 / 00:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Страны ОПЕК начали снижать добычу нефти

С ноября объем нефтедобычи снизился на почти 500 тыс баррелей

ОПЕК нефтьСаудовская Аравия и другие страны-участники ОПЕК снизили объем добычи нефти на 486 тыс баррелей в сутки. На начало января суточный объем нефтедобычи составил 10,06 млн баррелей, пишет в пятницу портал РБК, ссылаясь на Wall Street Journal.

Снижение объемов нефтедобычи произошло в рамках договоренностей, достигнутых в конце ноября 2016 года. Тогда нефтедобывающие страны обязались снизить суточную добычу на 1,2 млн баррелей, чтобы она составила не более 32,5 млн в сутки.

К соглашению картеля примкнули 11 стран, взявшие обязательства снизить объем суточной добычи нефти на 0,6 млн баррелей. Из них половину – 0,3 млн – взяла на себя Россия.

Напомним, в январе стоимость барреля нефти марки Brent превысила 57 долларов.

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