Температура воздуха в Московской области опустится до 35 градусов мороза В Москве – до минус 29 градусов

Температура в некоторых районах Московской области 8 января опустится до 35 градусов мороза по Цельсию. Об этом в субботу сообщил Гидрометцентр России.

В среднем, по области ночью температура составит минус 25-30 градусов, днем – минус 23-28 градусов. В столице температура воздуха ночью составит 27-29 градусов мороза, днем – минус 23-25 градусов.

Отметим, предыдущая ночь стала самой холодной для Москвы в 21 веке. Температура воздуха опустилась до минус 29,9 градусов. В области – в Клину и Дмитрове – было минус 33,4 градуса.