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07.01.17 / 14:58 Новости / Россия и мир

В Иркутске закрыли интернет-магазин по распространению синтетических наркотиков

Его организовали четыре местных жителя

наркотики В Иркутске закрыли интернет-магазин

Фото: bryansktoday.ru

В Иркутске закрыли интернет-магазин, где можно было приобрести широкий ассортимент синтетических наркотиков. Об этом в субботу сообщило региональное управление МВД.

МВД возбудили уголовное дело и начали оперативную разработку в октябре прошлого года, когда одного из «закладчиков» уличили в бесконтактном сбыте наркотиков. Всего в составе группы действовали четыре жителя Иркутской области. Правоохранители обнаружили и изъяли у них различные приспособления для фасовки и упаковки разовых порций наркотика, а также иные вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Отметим, за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в России можно получить до 20 лет лишения свободы. Наказание предусматривает статья 228 Уголовного кодекса РФ.

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