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07.01.17 / 15:22 Новости / Россия и мир

В России ввели новые штрафы за неуплату налогов

Для владельцев транспорта и недвижимости

В России ввели новые штрафы за неуплату налогов. Об этом стало известно в субботу.

Санкции ждут граждан, которые владеют транспортом, землей и другим имуществом, однако ранее не платили налоги из-за того, что не получали уведомлений и не заявляли налоговую льготу. Им придется внести 20% от не уплаченной суммы налога.

Отметим, в декабре в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал реформу налоговой системы. Она должна произойти в 2019 голу. Российский лидер тогда подчеркнул, что налоги должны стимулировать предпринимателей и усиливать конкуренцию.

По материалам: rg.ru
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