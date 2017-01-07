В России ввели новые штрафы за неуплату налогов Для владельцев транспорта и недвижимости

В России ввели новые штрафы за неуплату налогов. Об этом стало известно в субботу.

Санкции ждут граждан, которые владеют транспортом, землей и другим имуществом, однако ранее не платили налоги из-за того, что не получали уведомлений и не заявляли налоговую льготу. Им придется внести 20% от не уплаченной суммы налога.

Отметим, в декабре в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал реформу налоговой системы. Она должна произойти в 2019 голу. Российский лидер тогда подчеркнул, что налоги должны стимулировать предпринимателей и усиливать конкуренцию.