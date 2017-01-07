В Турции арестовали четырех чеченцев за попытку примкнуть к ИГ Они пытались перебраться в Сирию

В Турции арестовали четырех чеченцев, которые пытались вступить в «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом в субботу сообщает агентство Anadolu.

Задержание происходило в турецком городе Тартус. У чеченцев при себе обнарудили поддельные документы, которые в Турции выдают беженцам из Сирии. Задержанные планировали направиться в приграничную провинцию Хатай, а оттуда – на сирийскую территорию.

Отметим, ранее турецкая полиция арестовала нескольких человек по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Задержанные – четыре сослуживца убийцы посла, который работал в МВД Турции. Еще один из задержанных – активист организации Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.