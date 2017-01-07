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07.01.17 / 19:02 Новости / Общество / Россия и мир

В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла Карлова

Среди них – сослуживцы убийцы

В Турции арестовали пять человек

Фото pravdaurfo.ru

В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом прокуратура города Измир сообщила в субботу.

Четверо арестованых – сослуживцы Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла, в полиции. Пятый из задержанный, сосотоял в организации Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Напомним, убивство посла произошло 19 декабря прошлого года. Андрей Карлов выступал на открытии российской фотовыставки в Анкаре, когда он получил выстрел в спину. МИД РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

По материалам: tass.ru
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