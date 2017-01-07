В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла Карлова Среди них – сослуживцы убийцы

В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом прокуратура города Измир сообщила в субботу.

Четверо арестованых – сослуживцы Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла, в полиции. Пятый из задержанный, сосотоял в организации Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Напомним, убивство посла произошло 19 декабря прошлого года. Андрей Карлов выступал на открытии российской фотовыставки в Анкаре, когда он получил выстрел в спину. МИД РФ квалифицировал произошедшее как теракт.