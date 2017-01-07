Эрдоган уволил 6 тысяч турецких госслужащих Турецкие власти обвиняют их в участии в июльском госперевороте

Турецкие власти уволили порядка 6 тыс полицейских, государственных служащих и ученых, подозреваемых в участии в госперевороте в июле прошлого года. Соответствующий указ в пятницу, 6 января опубликовала Официальная газета Турции.

Согласно указу, уволены почти 2,7 тыс сотрудников турецкий полиции и 1,7 тыс служащих министерства юстиции. Также работы лишились свыше 800 сотрудников минздрава, 630 ученых и более сотни сотрудников религиозных министерств, уточняет агентство Reuters.

После провала государственного переворота 120 тыс турецких служащих были отстранены от исполнения своих обязанностей, более 40 тыс были заключены в тюрьму до суда. В настоящий момент в Турции по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, введенный в июле 2016 года.