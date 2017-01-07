Фильм «Викинг» собрал рекордные для России кассовые сборы Более 1 млрд рублей за девять дней

Отечественный фильм «Викинг» установил новый рекорд по кассовым сборам для российского кино. Об этом в субботу сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

«Викинг» собрал 1 млрд рублей в течение девяти дней проката. Предыдущий рекорд установила военная драма «Сталинград» которая прошла рубеж в 1 млрд рублей спустя 11 дней проката. Всего в истории кинопроката СНГ существует шесть российских фильмов, которые смогли собрать такую кассу.

Отметим, «Викинг» снят по мотивам «Повести временных лет». Кинокартина рассказывает о жизни князя Владимира.

Фильм вышел на экраны 29 декабря. Главную роль в нем играет актер Данила Козловский.