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07.01.17 / 11:57 Новости / Россия и мир / Финансы

Фильм «Викинг» собрал рекордные для России кассовые сборы

Более 1 млрд рублей за девять дней

викинг козловский бортичОтечественный фильм «Викинг» установил новый рекорд по кассовым сборам для российского кино. Об этом в субботу сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

«Викинг» собрал 1 млрд рублей в течение девяти дней проката. Предыдущий рекорд установила военная драма «Сталинград» которая прошла рубеж в 1 млрд рублей спустя 11 дней проката. Всего в истории кинопроката СНГ существует шесть российских фильмов, которые смогли собрать такую кассу.

Отметим, «Викинг» снят по мотивам «Повести временных лет». Кинокартина рассказывает о жизни князя Владимира.

Фильм вышел на экраны 29 декабря. Главную роль в нем играет актер Данила Козловский.

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