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07.01.17 / 02:40 Новости / Общество / Россия и мир

В 2017 году жизнь будет лучше – Путин

Глава страны пообщался с простыми рыбаками

Путин фото с сайта arhivach.orgВ 2017 году жизнь будет лучше, чем в 2016-м. Об этом в субботу заявил Владимир Путин в ходе встречи с рыбаками в Новгородской области.

Общение президента с народом прошло сразу после рождественского богослужения в Свято-Юрьевском монастыре. В частности, Путин поинтересовался уловом рыбаков и поблагодарил их за поддержку. В ответ рыбаки пригласили Путина на весеннюю рыбалку, передают российские информагентства.

Предыдущее общение главы государства с теми же рыбаками состоялось в сентябре 2016 года, на озере Ильмень Новгородской области. Тогда интернет-пользователи обратили внимание на явные признаки постановки встречи. Так, все рыбаки были облачены в одинаковые оранжевые спецовки, а чай на рыболовецком судне с президентом пили из фарфоровой посуды.

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