Журналисты «Кавказского узла» заподозрили помощника Кадырова в угрозах Дело анализируют юристы

Журналисты «Кавказского узла» заподозрили председателя парламента Чечни Магомеда Даудова в угрозах представителям СМИ. Об этом сообщил главный редактор интернет-издания Григорий Шведов.

Речь идет о посте, который в начале января Даудов сделал в Instagram. Он выложил фотографию собаки с надписью «Как развязать «Кавказский узел»?». В комментарии под фотографией идет речь о псе по кличке Швед, сотрудники издания не упоминаются.

«В посте мое имя и фамилия не названы, но написано так, что у читателя не должно возникнуть больших сомнений, о ком идет речь», — сказал главный редактор издания. Он уточнил, что пост Даудова в настоящее время анализируют юристы «Кавказского узла».

Отметим, в октябре 2016 года издание «Кавказ.Реалии» сообщило, что Даудов напал на и.о. председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова в его кабинете. По данным СМИ, Даудов прибыл к зданию суда в сопровождении десяти автомобилей и сорока человек.

Позже очевидцы инцидента заявили, что была конфликтная ситуация, однако не было самого факта избиения. То же самое сказал Тахир Мурдалов в телефонном интервью.