Журналисты «Кавказского узла» заподозрили помощника Кадырова в угрозах

Журналисты «Кавказского узла» заподозрили председателя парламента Чечни Магомеда Даудова в угрозах представителям СМИ. Об этом сообщил главный редактор интернет-издания Григорий Шведов.
Речь идет о посте, который в начале января Даудов сделал в Instagram. Он выложил фотографию собаки с надписью «Как развязать «Кавказский узел»?». В комментарии под фотографией идет речь о псе по кличке Швед, сотрудники издания не упоминаются.
Это очень странный пёс... Вид грозный, но трусоват. Беспородный, но нагловат. По кличке «Швед». Почему «Швед» не знаю, но шавка, явно, не местная. Морда британская, но по-русски чешет так, что даже наши «моськи» тушуются от греха... Своим прямым полезным делом, тявканьем на вороватых сорок или рычанием на непрошенных гостей, заниматься не хочет. Практикуется на разборках между собаками других пород. Например, особую слабость питает к кавказским овчаркам. Повадки у них самые подходящие... Очень прямые, вспыльчивые и чрезвычайно доверчивые они — эти защитники тучных отар. С длинным и петляющим, как змея, языком хитрого «Шведа» стравить между собой «кавказцев» с «алабаями» плёвое дело. Все зависит от харчей не всегда щедрого хозяина. Но если «Шведа» хорошенечко подкормить!!! Сначала он брюзжит, брызгая слюной, затем вываливает свой длинный язык, связывает его в опасный «кавказский узел» и начинает... Брехать! Да так брешет гибридная псина, что многие начинают верить в то, что самый мудрый осел — это козел, а самый кровожадный волк — это овца. Все перепуталось у нас тут, в общем, из-за «Шведа»! Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора. А что? Вырвать «Шведу» пару клыков «мудрости», да язык укоротить до стандартных размеров. Глядишь, он нам про что-нибудь доброе или познавательное брехать начнёт. Кто знает, может и поверим когда-нибудь...
«В посте мое имя и фамилия не названы, но написано так, что у читателя не должно возникнуть больших сомнений, о ком идет речь», — сказал главный редактор издания. Он уточнил, что пост Даудова в настоящее время анализируют юристы «Кавказского узла».
Отметим, в октябре 2016 года издание «Кавказ.Реалии» сообщило, что Даудов напал на и.о. председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова в его кабинете. По данным СМИ, Даудов прибыл к зданию суда в сопровождении десяти автомобилей и сорока человек.
Позже очевидцы инцидента заявили, что была конфликтная ситуация, однако не было самого факта избиения. То же самое сказал Тахир Мурдалов в телефонном интервью.