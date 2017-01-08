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08.01.17 / 15:21 Новости / Общество / Россия и мир

Ильдар Дадин прибыл в новую колонию

В Алтайском крае

Фото tass.ru

Фото tass.ru

Политзаключенный Ильдар Дадин доставлен в новую колонию. Об этом в воскресенье сообщила его жена Анастасия Зотова в Twitter.

Дадина доставили ИК-5 Алтайского края. Ему позволили позвонить родственникам и рассказать о своем местонахождении. По словам жены активиста, он чувствует себя «нормально».

Добавим, 3 января Анастасия Зотова сообщила, что в течение месяца не получала достоверной информации о местонахождении ее мужа. В четверг уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что Дадина переведут на новое место отбывания наказания до 9-10 января.

Отметим, в начале декабря стало известно, что политзаключенного этапировали в «неизвестном положении». В ФСИН объяснили перевод Дадина из сегежской ИК-7 «мерами безопасности». Дадина задержали за нарушение порядка проведения митинга в декабре 2014 года.

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