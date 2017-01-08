СМИ: ЕС опасается вмешательства российских хакеров в выборы в 2017 году Речь идет о выборах в Германии и Франции

Евросоюз опасается возможного вмешательства российских хакеров в выборы канцлера ФРГ и президента Франции в 2017 году. Об этом пишет в воскресенье Financial Times со ссылкой на источники в европейской дипломатии.

Издание утверждает, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает попытки России организовать кибератаки и кампании по дезинформации, чтобы повлиять на исход выборов. Собеседник газеты, занимающий высокий пост в Брюсселе, сообщил, что французские власти тоже этого опасаются.

«Россия – главный источник беспокойства ЕС в вопросах кибербезопасности», — цитирует издание одного из источников. Сообщается, что в 2006 году было зафиксировано 110 попыток взлома серверов Европейской комиссии.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в попытках вмешаться в американские президентские выборы. В конце декабря президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с кибератаками. В минувшую пятницу американские спецслужбы обнародовали доклад о российских хакерах.