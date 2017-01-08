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08.01.17 / 19:23 Новости / Политика / Россия и мир

Оливье Режис выдвинул свою кандидатуру на пост главы Франции — СМИ

Он собрал 597 подписей из 500 необходимых для выдвижения

Флаг-ФранцииБывший банкир Оливье Режис выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info.

Режис заявил, что собрал 597 подписей выборных лиц из 500 необходимых для попадания в официальный список кандидатов. До 2003 года он был банкиром, а позже стал муниципальным советником во французском департаменте Валь-д`Уаз.

Добавим, Режис основал движение «Любить Францию». Главная цель движения — борьба с фатализмом, популизмом и экстремизмом.

Отметим, выборы главы Франции пройдут в два этапа. Они запланированы на 23 апреля и 7 мая.

По материалам: francetvinfo.fr
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