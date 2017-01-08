Оливье Режис выдвинул свою кандидатуру на пост главы Франции — СМИ Он собрал 597 подписей из 500 необходимых для выдвижения

Бывший банкир Оливье Режис выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info.

Режис заявил, что собрал 597 подписей выборных лиц из 500 необходимых для попадания в официальный список кандидатов. До 2003 года он был банкиром, а позже стал муниципальным советником во французском департаменте Валь-д`Уаз.

Добавим, Режис основал движение «Любить Францию». Главная цель движения — борьба с фатализмом, популизмом и экстремизмом.

Отметим, выборы главы Франции пройдут в два этапа. Они запланированы на 23 апреля и 7 мая.