Глава Минэкономразвития анонсировал «перезагрузку» ведомства

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин пообещал провести «перезагрузку» ведомства, но признал, что не планирует серьезных перестановок. Об этом он рассказал газете «Коммерсант» в опубликованном в воскресенье интервью.
«Понятно, что коллектив Минэкономики очень профессионален — резких изменений он не требует. Будет определенная перезагрузка и настройка, этого не избежать. Но серьезных, кардинальных изменений не планируется», — сказал министр. Он пояснил, что результатом изменений должна стать готовность ведомства выполнить поставленные перед ним задачи.
По словам Орешкина, власти ожидают от Минэкономразвития серьезных результатов в сжатые сроки. В частности, сообщил он, необходимо подготовить план по повышению темпов экономического роста.
Напомним, Орешкин был назначен главой Минэкономразвития в конце ноября. Президент России Владимир Путин в день его назначения на пост заявил, что главной задачей ведомства в 2017 году станет «подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики». Предшественник Орешкина, Алексей Улюкаев, был отправлен в отставку 15 ноября. Днем ранее он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн.