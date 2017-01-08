Глава Минэкономразвития анонсировал «перезагрузку» ведомства Но серьезных перестановок ждать не следует

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин пообещал провести «перезагрузку» ведомства, но признал, что не планирует серьезных перестановок. Об этом он рассказал газете «Коммерсант» в опубликованном в воскресенье интервью.

«Понятно, что коллектив Минэкономики очень профессионален — резких изменений он не требует. Будет определенная перезагрузка и настройка, этого не избежать. Но серьезных, кардинальных изменений не планируется», — сказал министр. Он пояснил, что результатом изменений должна стать готовность ведомства выполнить поставленные перед ним задачи.

По словам Орешкина, власти ожидают от Минэкономразвития серьезных результатов в сжатые сроки. В частности, сообщил он, необходимо подготовить план по повышению темпов экономического роста.

Напомним, Орешкин был назначен главой Минэкономразвития в конце ноября. Президент России Владимир Путин в день его назначения на пост заявил, что главной задачей ведомства в 2017 году станет «подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики». Предшественник Орешкина, Алексей Улюкаев, был отправлен в отставку 15 ноября. Днем ранее он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн.