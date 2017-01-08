Глава Пентагона назвал КНДР «серьезной угрозой» для США США готовы сбивать ракеты Пхеньяна

КНДР и ее ядерный потенциал представляют «серьезную угрозу» для безопасности США. Об этом в воскресенье заявил глава Пентагона Эштон Картер.

«Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы стараемся быть впереди и мы остаемся впереди этого с нашей противоракетной обороной для того, чтобы убедиться, что мы усовершенствовали их количество, их тип», — сказал Картер в интервью телеканалу NBC. Он заявил, что США готовы защитить себя и своих союзников и сбивать ракеты, которые может запустить Пхеньян.

Он также прокомментировал отношения США и России сказав, что здесь необходим «твердый и сбалансированный подход». Он упомянул кибератаки, в которых, по версии американских спецслужб, виновна РФ. Их Картер назвал «агрессивным актом».

Напомним, ранее бывший дипломат Северной Кореи Тхэ Ён Хе рассказал, что КНДР намерена создать к концу 2017 году баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. В качестве одной из потенциальных целей такого оружия экс-дипломат назвал США. По его словам, руководство республики готово среагировать на изменения в политической жизни Соединенных Штатов и Южной Кореи.