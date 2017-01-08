Глава Пентагона считает «нулевым» вклад России в борьбу с ИГИЛ Россия лишь усилила гражданскую войну

Россия «не сделала ничего» для урегулирования сирийского конфликта и борьбы с террористами и лишь усугубила гражданскую войну в регионе. С таким заявлением выступил в воскресенье глава Пентагона Эштон Картер.

«Нет, они не сделали ничего против (ИГИЛ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГИЛ (Исламское государство, запрещено в РФ) и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого», — сообщил Картер в интервью телеканалу NBC. Он отметил, что вмешательство российски военных лишь способствовало обострению гражданской войны.

Добавим, Картер покинет свой пост 20 января, в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Тогда же истечет срок полномочий нынешнего главы государства Барака Обамы. Трамп неоднократно критиковал действия Соединенных Штатов в Сирии. Он заявлял, что необходимо бороться с боевиками, а не с режимом Башара Асада. Главную причину неудач международной коалиции во главе с США в Сирии политик видел в том, что ИГИЛ получает доходы от продажи нефти.