Глава UKAD выступает за отстранение России от ОИ-2018 Он считает, что это следовало сделать еще на Олимпиаде в Рио

Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что российскую сборную нужно отстранить от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году. Такое мнение он высказал накануне.

«Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом», — цитирует слова Кенворти BBC. Он также считает, что в этом вопросе «слишком много политики».

Отметим, в конце декабря Международный олимпийский комитет октрыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян-участников Олимпиады 2014 года в Сочи. Их подозревают манипуляции со своими допинг-пробами. Также Россию обвиняют в наличии госпрограммы по сокрытию применения российскими спортсменами допинга.