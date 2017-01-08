Все новости

08.01.17 / 13:52 Новости / Россия и мир

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде

Целью террористов было «собрание шиитов» в восточной части города

исламское государствоЗапрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде. Об этом в воскресенье сообщает Reuters со ссылкой на онлайн-заявление группировки.

Целью террориста-смертника было «собрание шиитов» в восточной части Багдада. Согласно информации агентства, число жертв возросло до 13 человек.

Напомним, взрыв прогремел возле овощного рынка утром 8 января. В результате пострадали свыше 50 человек. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле после того как полиция заметила подозрительную машину и открыла по ней огонь.

По материалам: reuters.com
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016