ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде Целью террористов было «собрание шиитов» в восточной части города

Запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде. Об этом в воскресенье сообщает Reuters со ссылкой на онлайн-заявление группировки.

Целью террориста-смертника было «собрание шиитов» в восточной части Багдада. Согласно информации агентства, число жертв возросло до 13 человек.

Напомним, взрыв прогремел возле овощного рынка утром 8 января. В результате пострадали свыше 50 человек. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле после того как полиция заметила подозрительную машину и открыла по ней огонь.