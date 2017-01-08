Кабмин РФ изменил концепцию развития приграничных территорий ДВФО Расширено действие концепции на территории Бурятии и Забайкальского края

Правительство России изменило концепцию развития приграничных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа. Документ в воскресенье опубликовали на сайте Кабмина.

Документ расширил действие концепции на территории Бурятии и Забайкальского края. На эти территории будут распространяться меры господдержки социально-экономического развития.

Добавим, ранее меры поддержки действовали только на территории ДВФО. Концепцию развития приняли в 2015 году. Она направлена на закрепление населения в приграничных населенных пунктах, развитие малого и среднего бизнеса.