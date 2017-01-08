Обама считает свою оценку Путина верной Он признал, что недооценивал потенциал кибератак и дезинформации

Президент США Барак Обама прокомментировал доклад спецслужб о российских хакерах и не согласился с тем, что он мог недооценить президента РФ Владимира Путина. Об этом политик рассказал в воскресенье.

«Не думаю, что я его недооценивал. Но я полагаю, что недооценил то, в какой мере в новом информационном веке дезинформация и кибервзломы могут повлиять на наше открытое общество, нашу открытую систему», — сказал Обама в интервью телеканалу NBC. Глава государства сообщил, что «полностью поддерживает» подготовленный спецслужбами доклад и доверяет источникам, на которые полагались его авторы.

«Русские стремились вмешаться в выборный процесс: в рамках этой кампании они проводили кибервзломы, также у них были явные предпочтения с точки зрения итогов», — прокомментировал Обама содержание доклада. Он предположил, что кибератаки могут быть организованы и в других странах-членах НАТО.

Напомним, доклад был обнародован в минувшую пятницу. Ранее помощник избранного президента США Дональда Трампа Райнс Прибус заявил, что Трамп не исключает участия России в хакерских атаках. Он пояснил, что после инаугурации Трамп может принять меры против РФ.