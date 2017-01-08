Южная Корея и США намерены создать отряд для убийства Ким Чен Ына — СМИ Он появится в этом году

Спецназ США и вооруженные силы Южной Кореи намерены создать специальную бригаду для убийства лидера КНДР Ким Чен Ына в случае начала войны на Корейском полуострове. Об этом в воскресенье сообщает издание Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейской армии.

В отряд войдут от 1 до 2 тыс. человек, пишет издание. Его могут создать уже в этом году. Источник рассказал, что американские военные будут подчиняться южнокорейскому руководству.

Добавим, в декабре эксперты из Южной Кореи пришли к выводу, что к 2020 году в Северной Корее создадут межконтинентальные баллистические ракеты, которые смогут долетать до территории США. Также специалисты з Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи сообщили, что в КНДР выросло число ядерных боеголовок.

Ранее правительство Южной Кореи ужесточило санкции в отношении Северной Кореи. Причиной стала ракетно-ядерная программа страны.