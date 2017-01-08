Помощник Трампа не исключает участия России в кибератаках Но Демократическая партия несет ответственность за уязвимость

Дональд Трамп признает, что некие российские структуры стоят за кибератаками на Национальный комитет Демократической партии. Об этом заявил в четверг его помощник Райнс Прибус.

«Думаю, он принимает выводы разведки. Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что против России могут быть приняты определенные меры.

Прибус подчеркнул, что Демократическая партия несет ответственность за то, что хакеры сумели проникнуть в их системы. «Они были недостаточно защищены, им не хватало опыта», — считает он.

Напомним, в минувшую пятницу ЦРУ и ФБР обнародовали доклад о кибератаках на США. Согласно данным американских спецслужб, за взломами стоит Россия. Целью хакеров было намеренно «очернить Хиллари Клинтон», кандидата на президентский пост от демократов. В Кремле обвинения во вмешательстве в политику отвергли.