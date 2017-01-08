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08.01.17 / 21:34 Новости / Политика / Россия и мир

Помощник Трампа не исключает участия России в кибератаках

Но Демократическая партия несет ответственность за уязвимость

трамп дональд trud.ruДональд Трамп признает, что некие российские структуры стоят за кибератаками на Национальный комитет Демократической партии. Об этом заявил в четверг его помощник Райнс Прибус. 

«Думаю, он принимает выводы разведки. Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что против России могут быть приняты определенные меры.

Прибус подчеркнул, что Демократическая партия несет ответственность за то, что хакеры сумели проникнуть в их системы. «Они были недостаточно защищены, им не хватало опыта», — считает он.

Напомним, в минувшую пятницу ЦРУ и ФБР обнародовали доклад о кибератаках на США. Согласно данным американских спецслужб, за взломами стоит Россия. Целью хакеров было намеренно «очернить Хиллари Клинтон», кандидата на президентский пост от демократов. В Кремле обвинения во вмешательстве в политику отвергли.

По материалам: foxnews.com
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