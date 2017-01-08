Стартовала поставка газа в Крым из Кубани По новому газопроводу

В Крым начались поставки газа из Краснодарского края «в рамках пуско-наладочных работ». Об этом в воскресенье сообщил член комитета по энергетике Госдумы Михаил Шеремет.

Шеремет отметил, что поставки производятся по новому газопроводу.

«Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

Добавим, 23 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что «Черноморнефтегаз» закончил присоединение к крымской системе газофикации. А 27 декабря он дал старт поставкам газа из Кубани в Крым. Также после начала поставок газа должно стартовать строительство двух электростанций на полуострове.