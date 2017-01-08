Все новости

08.01.17 / 16:09 Новости / Россия и мир

Стартовала поставка газа в Крым из Кубани

По новому газопроводу

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В Крым начались поставки газа из Краснодарского края «в рамках пуско-наладочных работ». Об этом в воскресенье сообщил член комитета по энергетике Госдумы Михаил Шеремет.

Шеремет отметил, что поставки производятся по новому газопроводу.

«Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

Добавим, 23 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что «Черноморнефтегаз» закончил присоединение к крымской системе газофикации. А 27 декабря он дал старт поставкам газа из Кубани в Крым. Также после начала поставок газа должно стартовать строительство двух электростанций на полуострове.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016