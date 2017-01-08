РФ зафиксировала шесть новых нарушений режима тишины в Сирии А представители Турции - 18

Россия зафиксировала за сутки шесть новых нарушений режима тишины в Сирии. Об этом в воскресенье сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Турция зафиксировала 18 нарушений. Также в Минобороны РФ отметили, что еще два населенных пункта присоединилось к режиму прекращения огня в Сирии.

Добавим, накануне Россия зафиксировала 15 нарушений режима тишины. 30 декабря в Сирии было объявлено перемирие. Дамаск подписал соглашение с рядом основных вооруженных оппозиционных группировок. Тегеран, Москва и Анкара выступили гарантами соглашения.