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08.01.17 / 20:00 Новости / Общество / Россия и мир

РФ зафиксировала шесть новых нарушений режима тишины в Сирии

А представители Турции - 18

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Россия зафиксировала за сутки шесть новых нарушений режима тишины в Сирии. Об этом в воскресенье сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Турция зафиксировала 18 нарушений. Также в Минобороны РФ отметили, что еще два населенных пункта присоединилось к режиму прекращения огня в Сирии.

Добавим, накануне Россия зафиксировала 15 нарушений режима тишины. 30 декабря в Сирии было объявлено перемирие. Дамаск подписал соглашение с рядом основных вооруженных оппозиционных группировок. Тегеран, Москва и Анкара выступили гарантами соглашения.

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