Росгвардия и МВД получат на вооружение стреляющие под водой автоматы С 2018 года

Войска Росгвардии, вооруженные силы РФ и другие силовые структуры государства получат на вооружение новые автоматы, приспособленные для стрельбы, как на суше, так и под водой. Об этом в воскресенье сообщил производитель оружия.

«Уже есть контракты, заказы со стороны Минобороны России, ФСБ, Росгвардии и МВД. Со следующего года будет организовано серийное производство», — цитирует «Интерфакс» главу «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» (ЦКИБ СОО ) Алексея Сорокина.

Добавим, по словам Сорокина, для стрельбы в другой среде потребуется «минимальный набор манипуляций». Первая презентация нового вида оружия прошла в феврале 2015 году в ОАЭ.

ЦКИБ СОО входит в структуру «Ростеха».