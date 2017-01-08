Все новости

08.01.17 / 17:01 Новости / Россия и мир

Росгвардия и МВД получат на вооружение стреляющие под водой автоматы

С 2018 года

Фото: kavpolit.com

Фото: kavpolit.com

Войска Росгвардии, вооруженные силы РФ и другие силовые структуры государства получат на вооружение новые автоматы, приспособленные для стрельбы, как на суше, так и под водой. Об этом в воскресенье сообщил производитель оружия.

«Уже есть контракты, заказы со стороны Минобороны России, ФСБ, Росгвардии и МВД. Со следующего года будет организовано серийное производство», — цитирует «Интерфакс» главу «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» (ЦКИБ СОО ) Алексея Сорокина.

Добавим, по словам Сорокина, для стрельбы в другой среде потребуется «минимальный набор манипуляций». Первая презентация нового вида оружия прошла в феврале 2015 году в ОАЭ.

ЦКИБ СОО входит в структуру «Ростеха».

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016