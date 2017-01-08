Россиянин Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски» Он выиграл гонку преследования

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски». Соревнования завершились в воскресенье.

Устюгов выиграл гонку преследования с результатом в 30 минут 27,7 секунд. Это позволило спортсмену занять первое место в общем зачете многодневки. Вторым стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, а третьим- швейцарец Дарио Колонья.

Добавим, накануне Устюгов занял второе место в масс-старте «Тур де Ски». Гонка проходила в Тоблахе (Италия). «Тур де Ски» — многодневная лыжная гонка, особая часть Кубка мира.