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08.01.17 / 20:51 Новости / Россия и мир / Спорт

Россиянин Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски»

Он выиграл гонку преследования

лыжникРоссийский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски». Соревнования завершились в воскресенье.

Устюгов выиграл гонку преследования с результатом в 30 минут 27,7 секунд. Это позволило спортсмену занять первое место в общем зачете многодневки. Вторым стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, а третьим- швейцарец Дарио Колонья.

Добавим, накануне Устюгов занял второе место в масс-старте «Тур де Ски». Гонка проходила в Тоблахе (Италия). «Тур де Ски» — многодневная лыжная гонка, особая часть Кубка мира.

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