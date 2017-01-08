Все новости

08.01.17 / 14:48 Новости / Общество / Россия и мир

Суд продлил срок задержания подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

До 10 января

Фото: Фото: report.az

Фото: Фото: report.az

Тверской суд Москвы продлил срок задержания Омара Омарова, которого подозревают в стрельбе из автомата в центре столицы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Срок задержания продлили до 10 января. На следующей неделе суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого.

Добавим, ранее следствие просило арестовать двух фигурантов дела, которых также подозревают в ст. 213 УК «Хулиганство». Эта статья предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы до семи лет.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены несколько молодых людей, один из которых устроил стрельбу из автомата в воздух. Никто не пострадал.

По материалам: interfax.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016