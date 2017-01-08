В Красногорске ввели режим ЧС из-за отключения отопления

В Красногорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на котельной. Об этом в воскресенье написал глава Красногорского района Михаил Сапунов в Instagram.
В результате аварии без отопления в 25-градусный мороз остались порядка 12 тыс. жителей. По словам Сапунова, в настоящий момент идет ремонт сгоревших насосов.
Добавим, накануне в работе котельной произошел первый сбой. Перестали работать два из трех котлов. В Красногорске развернули пункты временного размещения и обогрева.
Отметим, в середине декабря без отопления остались 18 тыс. человек в Оренбургской области. В котельной произошел прорыв трубопровода.