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08.01.17 / 18:14 Новости / Общество / Россия и мир

В Красногорске ввели режим ЧС из-за отключения отопления

В городе 25-градусный мороз

В Красногорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на котельной. Об этом в воскресенье написал глава Красногорского района Михаил Сапунов в Instagram.

В результате аварии без отопления в 25-градусный мороз остались порядка 12 тыс. жителей. По словам Сапунова, в настоящий момент идет ремонт сгоревших насосов.

Добавим, накануне в работе котельной произошел первый сбой. Перестали работать два из трех котлов. В Красногорске развернули пункты временного размещения и обогрева.

Отметим, в середине декабря без отопления остались 18 тыс. человек в Оренбургской области. В котельной произошел прорыв трубопровода.

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