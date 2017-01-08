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08.01.17 / 11:28 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве отменили 28 авиарейсов

Еще 84 задерживают

аэропорт внуково самолетВ московских аэропортах отменили 28 авиарейсов. Об этом свидетельствуют воскресные данные онлайн-табло.

В Домодедово задерживаются 32 рейса и два отменены. В Шереметьево отменили 26 рейсов и 52 задерживают.

Отметим, согласно информации Гидрометцентра России, в Москве температура воздуха ночью 8 января составит минус 23-25 градусов. А в некоторых районах Московской области температура опустится до 35 градусов. В Москве, Подмосковье и Костромской области в субботу из-за сильных морозов объявлен «оранжевый» уровень опасности.

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