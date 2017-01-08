Volkswagen отзывает из Китая около 50 тыс. автомобилей Из-за дефекта тормозов

Volkswagen отзывает из Китая порядка 50 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в государственном управлении Китая по контролю качества, инспекции и карантину.

Машины отзывают из-за проблем в тормозной системе. Volkswagen отзовет 44 тыс. автомобилей модели Beetle, произведенные с 1 июля 2012 по 6 августа 2015 года и 4,7 тыс. машин модели Golf, произведенные с 1 июля 2012 по 6 июля 2013 года.

Добавим, все неисправности компания намерена устранить бесплатно. Отзыв начнется с 6 февраля.

Отметим, в декабре немецкий автоконцерн Volkswagen отозвал свыше 4,4 тыс. автомобилей в России. Причиной стала возможность повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме.