Американский сенатор встретился с главой Тайваня И техасский губернатор

Губернатор Техаса Грег Эббот и сенатор Тед Круз встретились с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает в понедельник Reuters.

Они встретились в воскресенье в Хьюстоне. Как отмечает агентство, такой шаг может привлечь внимание Китая. Пекин предупреждал американскую сторону о нежелательности встреч с тайваньскими властями.

Напомним, в декабре избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Цай Инвэнь. Этоо был первый дипломатический контакт лидеров двух стран с 1979 года. После этого МИД Китая сделал представление американской стороне.