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09.01.17 / 03:58 Новости / Политика / Россия и мир

Американский сенатор встретился с главой Тайваня

И техасский губернатор

ТайваньГубернатор Техаса Грег Эббот и сенатор Тед Круз встретились с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает в понедельник Reuters.

Они встретились в воскресенье в Хьюстоне. Как отмечает агентство, такой шаг может привлечь внимание Китая. Пекин предупреждал американскую сторону о нежелательности встреч с тайваньскими властями.

Напомним, в декабре избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Цай Инвэнь. Этоо был первый дипломатический контакт лидеров двух стран с 1979 года. После этого МИД Китая сделал представление американской стороне.

 

По материалам: reuters.com
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