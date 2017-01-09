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09.01.17 / 13:55 Новости / Россия и мир

Следствие попросило продлить срок домашнего ареста Улюкаеву

До 15 апреля

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Следствие ходатайствует о продлении срока домашнего ареста экс-главе министерства экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы в понедельник.

«В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении на три месяца, то есть до 15 апреля, срока домашнего ареста в отношении Улюкаева. Рассмотрение ходатайства назначено на 10 января в 10:30», — сообщили в суде.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября прошлого года. По данным СК, он был задержан при получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия средства предназначались за важанную МЭР положительную оценку сделки по покупке 50,08% акций «Башнефти» «Роснефтью».  Экс-министр находится под домашним арестом, который он отбывает в своей квартире в Москве.

По материалам: tass.ru
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