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09.01.17 / 18:24 Новости / Общество / Россия и мир

Atlassian купила систему для управления проектами Trello за $425 млн

Наличными и акциями

trelloКомпания Atlassian приобрела сервис Trello за $425 млн. Об этом в понедельник стало известно Bloomberg.

Издание сообщает, что большая часть суммы будет получена наличными, еще часть компания выдаст акциями и опционами. Предполагается, что сделку закроют к концу марта этого года.

Atlassian занимается разработкой ПО для проявления ПО. Штаб-квартира компании расположена в Австралии. Ранее Atlassian приобрела сервисы JIRA, HipChat, Confluence и другие. Сервис Trello помогает пользователям управлять небольшими проектами. В проектах может участвовать сразу группа участников.

По материалам: bloomberg.com
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