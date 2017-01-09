Atlassian купила систему для управления проектами Trello за $425 млн Наличными и акциями

Компания Atlassian приобрела сервис Trello за $425 млн. Об этом в понедельник стало известно Bloomberg.

Издание сообщает, что большая часть суммы будет получена наличными, еще часть компания выдаст акциями и опционами. Предполагается, что сделку закроют к концу марта этого года.

Atlassian занимается разработкой ПО для проявления ПО. Штаб-квартира компании расположена в Австралии. Ранее Atlassian приобрела сервисы JIRA, HipChat, Confluence и другие. Сервис Trello помогает пользователям управлять небольшими проектами. В проектах может участвовать сразу группа участников.