Все новости

09.01.17 / 23:23 Новости / Политика / Россия и мир

Бастрыкина внесли в «список Магнитского»

И ряд российских политиков

Александр-Бастрыкин-фото-с-сайта-www.kommersant.ru_Минфин США внес в «список Магнитского» главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте американского ведомства.

В расширенный список также попал депутат Государственной думы Андрей Луговой. Кроме того, санкции коснулись следователя Станислава Гордиевского, предпринимателя и бывшего разведчика Дмитрия Ковтуна и бывшего председателя совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадия Плаксина.

Напомним, Лугового и Ковтуна Великобритания обвинила в причастности к убийству бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он умер 23 ноября 2006 от отравления радиоактивным полонием-210.

В «список Магнитского» США включают тех, кто, по их мнению, причастен к нарушению прав человека в России. Попадание в список означает запрет на въезд в Соединенные Штаты и заморозку активов на территории страны. «Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года.

 

Метки: , , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016