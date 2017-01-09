Бастрыкина внесли в «список Магнитского» И ряд российских политиков

Минфин США внес в «список Магнитского» главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте американского ведомства.

В расширенный список также попал депутат Государственной думы Андрей Луговой. Кроме того, санкции коснулись следователя Станислава Гордиевского, предпринимателя и бывшего разведчика Дмитрия Ковтуна и бывшего председателя совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадия Плаксина.

Напомним, Лугового и Ковтуна Великобритания обвинила в причастности к убийству бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он умер 23 ноября 2006 от отравления радиоактивным полонием-210.

В «список Магнитского» США включают тех, кто, по их мнению, причастен к нарушению прав человека в России. Попадание в список означает запрет на въезд в Соединенные Штаты и заморозку активов на территории страны. «Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года.