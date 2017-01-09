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09.01.17 / 17:59 Новости / Россия и мир

Беларусь введет пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран

При въезде через Национальный аэропорт Минск

лукашенкоПрезидент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении безвизового режима сроком на пять дней для граждан 80 стран. Об этом сообщили в понедельник в администрации белорусского главы.

Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Минэнерго РФ намерено сократить поставки нефти в Беларусь на 12%. Российское энергетическое ведомство передало Беларуси новый график поставок 28 декабря. В нем указан объем поставок в 4 млн тонн, вместо 4,5 млн тонн нефти ожидаемых ранее.

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