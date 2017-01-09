Абоненты «Билайна» в новогодние каникулы предпочли интернет звонкам и SMS Среднесуточный трафик вырос на 26%

Абоненты мобильного оператора «Билайн» в новогодние каникулы предпочли интернет телефонным звонкам и смс-сообщениям. Об этом в «Вымпелкоме» сообщили в понедельник.

Среднесуточный трафик вырос на 26% в период с 1 по 8 января год к году. Он составил свыше 3 тыс. Тбайт.

В первый день нового года абоненты звонили столько же, сколько и в прошлом году. Однако в саму новогоднюю ночь произошел спад: 943 млн вызовов в 2017 году против 1 млрд в 2016 году.

Количество текстовых сообщений 31 декабря год к году сократилось на 25 млн. Всего 31 декабря 2016 года абоненты отправили 100 млн сообщений.

Отметим, «Билайн» специально для праздников увеличил емкость и пропускную способность сети. Также все каникулы технические специалисты «Билайна» дежурили круглосуточно.

Активнее всего мобильными телефонами пользовались жители Москвы, Петербурга и Московского региона. В среднем в Новый год число смс выросло в три раза. Голосовой трафик в первые часы нового года вырос на 8,1% к средним показателям.