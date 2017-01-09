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09.01.17 / 18:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге скончался скульптор Альберт Чаркин

Автор бюста Петра I на Московском вокзале

Фото vppress.ru

Фото vppress.ru

В Петербурге скончался народный художник России, скульптор Альберт Чаркин. Это случилось в понедельник.

Чаркину было 80 лет. Соболезнования по поводу его кончины выразили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Чаркин возглавлял академию имени Репина с 2001 по 2010 год. Занимал пост председателя правления петербургского отделения Союза художников. Чаркин – автор бюста Петра I на Московском вокзале в Петербурге, соавтор бюста Чкалову у метро «Чкаловская», а также памятника Есенину в Таврическом саду, памятника бравому солдату Швейку, бюста Александра Горчакова в Александровском саду.

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