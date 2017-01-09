Доллар и евро торгуются в плюсе на Московской бирже Доллар 59,7425 рублей, евро 62,8675 рублей

Курсы доллара и евро торгуются на Московской бирже в зеленой зоне. По фиксингу на 15:59 по московскому времени в понедельник доллар стоит 59,7425 рублей, евро — 62,8675 рублей.

Доллар вырос на 12,25 копеек. Евро – на 9,75 копеек.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметил, что взлет рубля за два торговых дня на предыдущей неделе кажется «чрезмерным разгулом оптимизма». Она также высказала мнение, что российской экономике вряд ли комфортна крепость нацвалюты. Доллару не удается уверенно пробить отметку в 60 рублей, однако для него это стратегически важно.